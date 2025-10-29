Riforma della giustizia battaglia sul referendum Nordio avverte | | Non si voti su Meloni

Ultimo miglio in Parlamento per la riforma che introduce in Costituzione la separazione delle carriere dei magistrati. In Senato è iniziata la discussione generale sulla riforma Nordio che domaniì mattina riceverà il via libera da Palazzo Madama, quello definitivo del Parlamento. Ma è già il referendum confermativo a tenere banco nel dibattito politico: il Pd ha tenuto una prima riunione per mettere a punto la strategia referendaria e il ministro Guardasigilli (Carlo Nordio in foto) ha auspicato una campagna sul merito e non sul governo Meloni, come fu per Renzi nel 2016. Trattandosi della cosiddetta seconda lettura della riforma, il Senato non potrà modificare il testo con emendamenti: nell’Aula di Palazzo Madama è dunque iniziata una lunga discussione in cui si sono iscritti a parlare tutti i senatori del Pd e di Avs e la maggior parte di quelli di M5s. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

