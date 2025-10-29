riforma della caccia in manovra 55 associazioni animaliste e ambientaliste chiedono a mattarella di fermarla

Caccia. alla riforma. Cinquantacinque sigle ambientaliste e animaliste firmano una lettera urgente al Quirinale. L’accusa è netta: il governo e la sua maggioranza starebbero tentando di introdurre nella legge di Bilancio gli stralci del disegno di legge AS 1552, la proposta che allenta i vincoli della 1571992 sulla tutela della fauna e l’attività venatoria. L’operazione, definita «clamorosa e gravissima», sposterebbe la discussione dalla sede naturale del Parlamento a un veicolo finanziario, comprimendo il confronto pubblico e i passaggi istruttori. Nel merito, gli emendamenti puntano a legalizzare la caccia durante la migrazione preriproduttiva e a riaprire la cattura dei piccoli uccelli selvatici per l’uso come richiami vivi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

