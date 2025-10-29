Rifiuti abbandonati alle Tre Fontane | la denuncia della presidente Lanzoni

Nuovo episodio di abbandono di rifiuti in uno dei luoghi più suggestivi e storicamente rilevanti di Reggio Calabria: l’area delle Tre Fontane di via Reggio Campi. Sul sito, che custodisce elementi lapidei di pregio, sono state abbandonate pedane in legno, una delle quali appoggiata direttamente. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Rifiuti abbandonati alle Tre Fontane: l’allarme della Comunità Patrimoniale - Pedane in legno e altri rifiuti sono stati lasciati nell’area delle Tre Fontane, uno spazio che custodisce elementi lapidei di pregio. Lo riporta reggiotv.it

