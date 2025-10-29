Tempo di lettura: 3 minuti Non trovava una struttura disposta a operarla, a causa del rischio elevatissimo legato alla sua condizione. Affetta da obesità severa (175 kg per 1,47 m di altezza, BMI? 81 kgm²) e da carcinoma dell’endometrio, una 51enne residente in provincia di Napoli è stata infine accolta e trattata con successo all’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è stata sottoposta a un’isterectomia radicale robot-assistita. E a soli tre giorni dall’intervento, la paziente è stata dimessa in buone condizioni di salute, senza complicanze post-operatorie. Il caso, tra i più complessi mai affrontati in ambito ginecologico robotico, è stato gestito dai professionisti dell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia, diretta da Mario Ardovino, con la collaborazione della Unità operativa Malattie Endocrine, Nutrizione e del Ricambio, di cui è responsabile Anna Luisa Leo, e dagli anestesisti dell’Unità operativa di Terapia Intensiva, diretta da Angelo Storti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rifiutata da più ospedali per l’alto rischio, obesa accolta al Moscati