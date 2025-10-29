Riesi arrestato 36enne per violenze sull’ex compagna | documentava gli abusi col cellulare

Un 36enne originario di Riesi è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali aggravate. L'arresto è stato eseguito in seguito a un' ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Caltanissetta, su richiesta della Procura, al termine di un'approfondita indagine partita dalla denuncia della vittima. Gli investigatori hanno ricostruito un quadro di condotte violente e persecutorie ripetute nel tempo, che avrebbero avuto come bersaglio l'ex compagna dell'uomo.

