Riesce a togliersi il braccialetto elettronico e trucida l’ex compagna

Brasiliano colpisce una connazionale con un numero smisurato di coltellate. In precedenza aveva stuprato la sorella della vittima. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Riesce a togliersi il braccialetto elettronico e trucida l’ex compagna

Disattiva il braccialetto e ammazza la compagna - Il 41enne brasiliano aveva già violentato la sorella di lei. Lo riporta msn.com

