Riempiono liste d’attesa con appuntamenti inesistenti per avere meno impegni | 10 medici deferiti a Firenze

Dieci medici specializzandi dell’ospedale Careggi di Firenze sono stati indagati per aver inserito finte prenotazioni nel sistema del Cup tra luglio e agosto 2023, così da ridurre i carichi di lavoro. Avrebbero alterato almeno 290 appuntamenti con l'obiettivo di lavorare di meno, impedivano ad altri pazienti di prenotare esami e visite regolari. 🔗 Leggi su Fanpage.it