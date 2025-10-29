Riempiono liste d’attesa con appuntamenti inesistenti per avere meno impegni | 10 medici deferiti a Firenze

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dieci medici specializzandi dell’ospedale Careggi di Firenze sono stati indagati per aver inserito finte prenotazioni nel sistema del Cup tra luglio e agosto 2023, così da ridurre i carichi di lavoro. Avrebbero alterato almeno 290 appuntamenti con l'obiettivo di lavorare di meno, impedivano ad altri pazienti di prenotare esami e visite regolari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

riempiono liste d8217attesa appuntamentiRiempiono liste d’attesa con appuntamenti inesistenti per avere meno impegni: 10 medici deferiti a Firenze - Dieci medici specializzandi dell’ospedale Careggi di Firenze sono stati indagati per aver inserito finte prenotazioni nel sistema del Cup tra luglio ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Riempiono Liste D8217attesa Appuntamenti