Riempiono liste d’attesa con appuntamenti inesistenti per avere meno impegni | 10 medici deferiti a Firenze
Dieci medici specializzandi dell’ospedale Careggi di Firenze sono stati indagati per aver inserito finte prenotazioni nel sistema del Cup tra luglio e agosto 2023, così da ridurre i carichi di lavoro. Avrebbero alterato almeno 290 appuntamenti con l'obiettivo di lavorare di meno, impedivano ad altri pazienti di prenotare esami e visite regolari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Fabiano Amati. . Ma perché non andate a lavorare? Invece di fare polemica, quelli del PD potrebbero lavorare per la causa comune. Ma cosa fanno? Rifiutano candidati per avere liste controllabili, magari utili a eleggere qualche paracadutato, e poi espellono Vai su Facebook
Riempiono liste d’attesa con appuntamenti inesistenti per avere meno impegni: 10 medici deferiti a Firenze - Dieci medici specializzandi dell’ospedale Careggi di Firenze sono stati indagati per aver inserito finte prenotazioni nel sistema del Cup tra luglio ... Segnala fanpage.it