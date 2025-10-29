Riecco l' Anfiteatro Mediterraneo | inaugurato il cantiere la rinascita dopo 15 anni di incuria e abbandono

Foggiatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina è stato ufficialmente inaugurato il cantiere della riqualificazione dell’Anfiteatro Mediterraneo di Foggia, una struttura aperta al pubblico negli anni ’90 e ormai chiusa dal 2010, da circa quindici anni in uno stato di progressivo abbandono e oggetto di numerosi atti vandalici.Il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

