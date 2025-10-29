Ricostruzione post-alluvione proroga per ottenere i contributi | c' è tempo fino al 30 novembre

Forlitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Struttura commissariale per la ricostruzione post-alluvione ha predisposto la proroga al 30 novembre 2025 del termine per la manifestazione di interesse ad accedere ai contributi per la ricostruzione privata tramite la piattaforma digitale Indica. La misura si rivolge a coloro che non hanno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

