Ricostruzione post-alluvione proroga per ottenere i contributi | c' è tempo fino al 30 novembre

La Struttura commissariale per la ricostruzione post-alluvione ha predisposto la proroga al 30 novembre 2025 del termine per la manifestazione di interesse ad accedere ai contributi per la ricostruzione privata tramite la piattaforma digitale Indica. La misura si rivolge a coloro che non hanno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Un’occasione per verificare lo stato di avanzamento dei lavori della ricostruzione post sisma e constatare di persona l’importante progresso dei cantieri relativi ai nuovi ospedali e alla Basilica di San Benedetto, simbolo della rinascita della città”. Così i consigl Vai su Facebook

Ricostruzione post #alluvione. A #Predappio Alta (FC) torna completamente agibile la provinciale 47, danneggiata da #frane nel 2023. Proseguono lavori di regimazione acque e di consolidamento per un importo complessivo di circa 600mila euro La #notizia - X Vai su X

Alluvione: chi non ha fatto domanda di contributo può presentare manifestazione d’interesse fino al 30 novembre - alluvione ha predisposto la proroga al 30 novembre 2025 del termine per la manifestazione di interesse ad accedere ai contributi per la ricostruzio ... Come scrive ravennawebtv.it

Alluvione novembre 2023, Giani e Monni: ‘Necessaria una proroga allo stato d’emergenza’ - La necessità della proroga dello stato di emergenza, 130 milioni di risorse per le opere di riduzione del rischio residuo a fronte del miliardo e oltre richiesto e 1639 ristori alle famiglie destinati ... Riporta 055firenze.it

Ricostruzione post alluvione, confronto in Regione tra la sottosegretaria Rontini, il commissario Curcio e i comitati foto - Tra i temi affrontati le delocalizzazioni e la commissione speciale per Traversara. Secondo ravennanotizie.it