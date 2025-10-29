Se ancora sperate in un sequel di Bully, il classico di Rockstar ambientato tra i banchi di scuola e le risse del cortile, vi ammiriamo per l’ottimismo incrollabile. Prestateci un po’ di quella fiducia, perché Bully 2 vedra mai la luce. Eppure, c’è una notizia che potrebbe consolare i fan più irriducibili di uno degli open world più amati nel catalogo dello studio di Grand Theft Auto: grazie a un gruppo di modder appassionati, avremo Bully Online prima ancora di mettere le mani su GTA 6. Il progetto è guidato dallo YouTuber Swegta, già coinvolto in passato in un’iniziativa simile volta a trasformare Bully in un’esperienza multiplayer. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ricordi questo cult Rockstar di 19 anni fa? Prima dell’uscita di GTA 6 arriva un nuovo progetto online