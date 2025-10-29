Ricordi e risate doppio appuntamento in Val Gandino per la Compagnia Ol Tacapagn
La gioia del teatro dal vivo e le risate contagiose di una commedia dialettale all’insegna dei ricordi. Doppio appuntamento in Val Gandino per la compagnia amatoriale “Ol Tacapagn” di Almenno San Bartolomeo, protagonista in due distinte serate a Gandino e Leffe. Il primo appuntamento è per venerdì 31 ottobre alle 20.45, nell’ambito della rassegna “Fra Palco e Sipario”, organizzata (ogni venerdì fino al 28 novembre) dalla Pro Loco Gandino in collaborazione con Comune, Distretto “Le Cinque Terre della Val Gandino”, Oratori Gandino, Gandino Webtv ed il patrocinio di UNPLI e Promoserio. La Compagnia “Ol Tacapagn” è nata dall’idea di un gruppo di amici che insieme hanno avvertito la necessità di riscoprire il gusto del dialetto bergamasco, colmando la nostalgia degli abitanti di Almenno, rievocando un po’ del loro passato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
