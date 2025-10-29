Riconoscimenti | il progetto ' LAND-CRAFTED' di Peccioli vince il Architizer Vision Awards 2025
Il Progetto ‘LAND-CR.AF.T.ED’ (Community Reinvent Affordable Food Through Ecologic Design) di Peccioli ha conquistato il prestigioso riconoscimento internazionale ‘Best Architectural Concept of the Year’ agli Architizer Vision Awards 2025. Lo studio C+S Architects, guidato da Maria Alessandra. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
