Riconoscimenti | il progetto ' LAND-CRAFTED' di Peccioli vince il Architizer Vision Awards 2025

Pisatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ProgettoLAND-CR.AF.T.ED’ (Community Reinvent Affordable Food Through Ecologic Design) di Peccioli ha conquistato il prestigioso riconoscimento internazionale ‘Best Architectural Concept of the Year’ agli Architizer Vision Awards 2025. Lo studio C+S Architects, guidato da Maria Alessandra. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

La guerra non ferma il progetto Land in Cisgiordania - In un contesto segnato da mesi di conflitto nella Striscia di Gaza, che continua ad avere gravi ripercussioni su tutta la Cisgiordania, il progetto di cooperazione internazionale Land prosegue le sue ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Riconoscimenti Progetto Land Crafted