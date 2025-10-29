Riceve lo sfratto esecutivo disperato si cosparge di benzina minacciando di darsi fuoco
Ponte San Pietro (Bergamo), 29 ottobre 2025 - Poteva essere una tragedia della disperazione legata alla perdita della casa invece dopo una lunga trattativa con i carabinieri l’uomo ha desistito dal darsi fuoco e probabilmente fare esplodere la casa. Una storia per certi versi a quella di Letterio Buonomo a Sesto San Giovanni che si è gettato dal balcone di casa dopo aver ricevuto uno sfratto. La reazione davanti allo sfratto. Si è cosparso di benzina, ha impugnato un accendino e minacciato di darsi fuoco assieme all'abitazione e di fronte all' ufficiale giudiziario arrivato alla sua abitazione per notificargli lo sfratto esecutiv o: per questo un uomo di 41 anni, romeno, è stato convinto a desistere dopo quattro ore di trattativa con i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
