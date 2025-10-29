Riccione si aggiudica il bando Anci | in arrivo 300mila euro per La città dei ragazzi all’ex Mattatoio
Il comune di Riccione si è ufficialmente aggiudicato il bando promosso da Anci – cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche giovanili – per l’assegnazione di un finanziamento di 300mila euro destinato alla realizzazione di progetti innovativi rivolti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Due giornate impegnative per Francesca Leonardo e Carlo, impegnati al Grand Prix Nazionale di Riccione. Sabato prestazione brillante di Francesca Lazzer che si aggiudica un secondo posto che le sta un po’ stretto. Oggi in gara Leonardo Latino e Carlo Pu Vai su Facebook
Milano-Cortina: il Comune di Verona si aggiudica bando Anci - Il Comune di Verona è si aggiudicato il bando Anci per la copertura finanziaria di iniziative collegate ai Giochi olimpici 2026 che hanno l'obiettivo di coinvolgere i giovani della città, protagonisti ... Lo riporta ansa.it