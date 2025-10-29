Riccione si aggiudica il bando Anci | in arrivo 300mila euro per La città dei ragazzi all’ex Mattatoio

Il comune di Riccione si è ufficialmente aggiudicato il bando promosso da Anci – cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche giovanili – per l’assegnazione di un finanziamento di 300mila euro destinato alla realizzazione di progetti innovativi rivolti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

