Ricci contro l' Atalanta secondo bonus consecutivo | ecco i suoi numeri al fanta

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex Torino ha sbloccato la partita, che è poi terminata 1 a 1. Ecco i suoi bonus e la sua fantamedia al Fantacampionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ricci contro l atalanta secondo bonus consecutivo ecco i suoi numeri al fanta

© Gazzetta.it - Ricci, contro l'Atalanta secondo bonus consecutivo: ecco i suoi numeri al fanta

Contenuti che potrebbero interessarti

ricci contro atalanta secondoAtalanta-Milan 1-1, gol e highlights: Lookman risponde a Ricci - Ademola Lookman ha realizzato tre gol contro il Milan in Serie A, tutti in gare casalinghe (inclusa una doppietta il 9 dicembre 2023); contro nessuna squadra, l'attaccante nigeriano ha segnato più ... sport.sky.it scrive

ricci contro atalanta secondoAtalanta-Milan 1-1: Ricci e Lookman si dividono la posta alla New Balance Arena - Rossoneri terzi, nerazzurri imbattuti ma con troppi pareggi. lifestyleblog.it scrive

ricci contro atalanta secondoIl Milan non passa in casa dell’Atalanta, è solo 1-1: Ricci illude Allegri, Lookman lascia Juric imbattuto - 1 contro l’Atalanta: Ricci segna subito, ma Lookman risponde nel primo tempo e regala a Juric il quinto pareggio ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ricci Contro Atalanta Secondo