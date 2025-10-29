Ricci contro l' Atalanta secondo bonus consecutivo | ecco i suoi numeri al fanta

L'ex Torino ha sbloccato la partita, che è poi terminata 1 a 1. Ecco i suoi bonus e la sua fantamedia al Fantacampionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ricci, contro l'Atalanta secondo bonus consecutivo: ecco i suoi numeri al fanta

Contenuti che potrebbero interessarti

I voti di #AtalantaMilan al fanta: Ricci come #Lookman e Pasalic! Leao più di Gimenez, la scelta su Samardzic - X Vai su X

LOOKMAN RISPONDE A RICCI Finisce 1-1 la sfida tra Atalanta e Milan. Ad aprire le danze ci pensa Samuele Ricci, primo gol con la maglia rossonera, al 4' con un tiro al limite dell'area. Al 35' arriva la risposta della Dea: Pasalic imbuca in area per il nig - facebook.com Vai su Facebook

Atalanta-Milan 1-1, gol e highlights: Lookman risponde a Ricci - Ademola Lookman ha realizzato tre gol contro il Milan in Serie A, tutti in gare casalinghe (inclusa una doppietta il 9 dicembre 2023); contro nessuna squadra, l'attaccante nigeriano ha segnato più ... sport.sky.it scrive

Atalanta-Milan 1-1: Ricci e Lookman si dividono la posta alla New Balance Arena - Rossoneri terzi, nerazzurri imbattuti ma con troppi pareggi. lifestyleblog.it scrive

Il Milan non passa in casa dell’Atalanta, è solo 1-1: Ricci illude Allegri, Lookman lascia Juric imbattuto - 1 contro l’Atalanta: Ricci segna subito, ma Lookman risponde nel primo tempo e regala a Juric il quinto pareggio ... Lo riporta fanpage.it