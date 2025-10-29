Riccardo e la malattia rara | Le sue emozioni prendono colore in un libro

Ci sono libri più speciali degli altri perché riescono ad arrivare dritti al cuore. Con una semplicità straordinaria e una notevole efficacia, il volume “I colori di Riccardo” riesce a toccare le corde più profonde dell’animo umano di chi lo legge. Il libro è stato pensato e scritto da Riccardo Maver, giovane bergamasco di Cologno al Serio, sedicenne (classe 2009, ndr), frequentante il secondo anno dell’Enaip a Romano di Lombardia e affetto da una malattia rara che ha molte caratteristiche dello spettro autistico e della disabilità cognitiva. Sua mamma, Michela Ferri, spiega: “Riccardo ha una rara patologia del cromosoma 18 di cui io e mio marito Demi siamo venuti a conoscenza dopo un calvario di ricerche inimmaginabili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Riccardo e la malattia rara: “Le sue emozioni prendono colore in un libro”

