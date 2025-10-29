Riccardo Borsari Mariapia Veladiano Irina Potinga tra i prossimi ospiti della libreria ItalyPost

Riccardo Borsari inaugura il ciclo di incontri di novembre con Impresa consapevole, attraverso casi reali e strumenti pratici, offre un approccio chiaro per affrontare le sfide giuridiche con consapevolezza e strategia.Si prosegue con Capitale e lavoro di Giuseppe Milan e Ilaria Vesentini, che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

? Nel cuore di Verona, dove ogni pietra racconta una storia, SEC Ponteggi è protagonista di un nuovo intervento ad alto valore tecnico e simbolico. In via Diaz, a pochi passi e quasi in dialogo diretto con la storica Porta Borsari, abbiamo installato un ponteg Vai su Facebook

Mariapia Veladiano sul film La Vita Accanto: “Lo sguardo che tiene in vita o uccide”. Il commento dell’autrice - Ispirato all’omonimo romanzo di successo di Mariapia Veladiano La vita accanto (Einaudi, 2010), il film è ambientato a Vicenza negli anni compresi fra l’Ottanta e il Duemila. Riporta dilei.it

Il romanzo di Mariapia - Domani sera, alle alle ore 21 presso la sala conferenze dell’Hotel Ala d’Oro torna il Caffè Letterario di Lugo. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Mariapia Veladiano, il libro inchiesta della scrittrice e teologa: «Pedofilia e i silenzi della Chiesa: si nega ancora troppo» - «Verrà un giorno, in cui sarà chiaro al mondo che siete la peggior feccia sulla terra, per aver peccato in pensieri, parole, opere e anche omissioni. Da corrieredelveneto.corriere.it