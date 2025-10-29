Ricca collettiva con l' informale d' autore all' ARTtime
ARTtime, il suo nome in ambito artistico è sinonimo di moto perpetuo: la dinamica galleria udinese presenta ora una mostra collettiva dedicata a nuovi linguaggi nell'ambito dell'informale, una vivace panoramica su alcune interessanti ricerche visive ed espressive. Venerdì 31 ottobre alle ore 11. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
