Ricalcolo Isee in manovra | cosa cambia per i bonus nuovi nati e asili nido
Cambia il calcolo dell'Isee con la legge di Bilancio 2026: una delle principali misure a sostegno delle famiglie è l'innalzamento della soglia di esclusione della prima casa dal calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente, con effetti a cascata anche sui bonus per le famiglie, come il Bonus nuovi nati e il Bonus asili nido. Ecco come cambiano importi e platea. 🔗 Leggi su Fanpage.it
