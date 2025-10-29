Riarmo il dossier | Nel 2026 la spesa militare aumenterà di 1 miliardo Senza considerare i 23 già previsti per i prossimi tre anni

Oltre un miliardo in più rispetto al 2025, +3,52% in termini percentuali: anche per l'anno venturo l'Italia continua ad alzare l'asticella della spesa militare. Il totale, secondo i calcoli fatti da Mil€x – Osservatorio sulle spese militari italiane sui dati contenuti nella legge di Bilancio, sfiora i 35 miliardi di euro. Così come in Europa la maggioranza Ursula ha come bussola principale della propria azione gli investimenti a favore dell' industria della difesa, il governo Meloni conferma il trend di crescita costante dei fondi destinati al comparto continuando a ignorare opposizione, sindacati e società civile che chiedono di destinare le risorse a welfare, scuola e sanità.

