Riaperte indagini sull’hostess morta a Vienna la zia | Una luce dopo mesi di buio

(Adnkronos) – Riaperte le indagini sulla morte di Aurora Maniscalco, l'hostess palermitana di 24 anni deceduta a Vienna nella notte tra il 21 e il 22 giugno dopo essere precipitata dal terzo piano dell'appartamento in cui viveva insieme al fidanzato, Elio Bargione. "Si apre finalmente una luce. Da quattro mesi brancoliamo nel buio, adesso ci . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Riaperte le indagini a Vienna sulla morte di Aurora Sono state riaperte le indagini a Vienna sulla morte di Aurora Maniscalco, l'hostess 24enne di Palermo che viveva nella capitale austriaca insieme al suo fidanzato Elio Bargione. La giovane nella notte tra il 2 Vai su Facebook

Vienna, riaperte le indagini sulla morte dell'hostess palermitana Aurora Maniscalco - X Vai su X

Riaperte indagini sull'hostess morta a Vienna, la zia: "Una luce dopo mesi di buio" - La Procura di Vienna ha deciso di riaprire il caso della 24enne palermitana precipitata dal terzo piano. Scrive adnkronos.com

Vienna, riaperte le indagini sulla morte della hostess italiana Aurora Maniscalco - Leggi su Sky TG24 l'articolo Vienna, riaperte le indagini sulla morte della hostess italiana Aurora Maniscalco ... Riporta tg24.sky.it

Riaperte le indagini su Aurora Maniscalco, l'hostess morta a Vienna precipitando dal terzo piano - Le autorità austriache erano propense alla tesi del suicidio e all'archiviazione, ma le cose sono cambiate. Si legge su today.it