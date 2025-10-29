Riaperta la linea ferroviaria Palermo-Catania | due ore di viaggio tra le città

ABBONATI A DAYITALIANEWS Inaugurazione della tratta Bicocca-Catenanuova. CATANIA, 29 ottobre 2025. Rfi ha ufficialmente attivato la nuova tratta ferroviaria Bicocca-Catenanuova, parte dell’itinerario Palermo-Catania-Messina. L’evento è stato commentato dall’amministratore delegato e direttore generale di Rfi, Aldo Isi, che ha sottolineato come questa sia una linea all’avanguardia dal punto di vista tecnologico. Caratteristiche tecnologiche e standard europei. La tratta, lunga 38 chilometri, è stata realizzata seguendo i migliori standard europei e dispone di sistemi di segnalamento Rtms di livello due, tipici delle linee ad alta velocità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Riaperta la linea ferroviaria Palermo-Catania: due ore di viaggio tra le città

