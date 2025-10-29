Rfi | Sottopasso senza barriere presto i lavori

Partiranno entro la fine dell’anno i nuovi lavori per il completamento del sottopasso centrale della stazione. I lavori, a carico di Ferrovie, erano stati risollecitati dal Comune con una lettera inviata a inizio mese dal sindaco Jamil Sadegholvaad. Palazzo Garampi ha chiesto a Ferrovie rassicurazioni sull’intervento di sistemazione del sottopasso che attraversa i binari, lato stazione, dopo che – alla fine di settembre – è stato inaugurato il nuovo accesso sul lato mare in piazzale Carso, privo di barriere architettoniche. Barriere che restano invece sull’altro lato: il sottopasso che dalle stazioni porta ai binari è privo di ascensori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

