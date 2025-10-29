Retorbido pullman di linea distrutto dalle fiamme | salvo l’autista

Retorbido (Pavia), 29 ottobre 2025 - Non c'erano passeggeri a bordo e l'autista è riuscito ad accostare e a scendere, mettendosi in salvo, prima che le fiamme divorassero il bus. Cosa è successo. Erano circa le 7.30 di oggi, mercoledì 29 ottobre, quando sono stati chiamati i vigili del fuoco e i carabinieri a Retorbido, in Oltrepò Pavese. Un pullman di linea di Autoguidovie ha preso improvvisamente fuoco mentre percorreva via Umberto I. L'incendio ha completamente distrutto l'autobus, nonostante l'intervento dei vigili del fuoco con più squadre, da Voghera, Broni e Mede, rimasti a lungo impegnati prima per spegnere le fiamme e poi per la messa in sicurezza sia del mezzo e che della sede stradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

