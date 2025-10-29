Restituito alla comunità un bene confiscato Nasce la Casa delle Associazioni e della Salute

Un altro bene confiscato alla criminalità organizzata viene restituito alla comunità. Giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 10:30, sarà inaugurata a Casapesenna la “Casa delle Associazioni e della Salute”, in via Don Peppe Diana, un immobile un tempo di proprietà di Michele Zagaria, restituito al. 🔗 Leggi su Casertanews.it

News recenti che potrebbero piacerti

Grotte di Castro festeggia la rinascita della Chiesa di Santa Maria delle Colonne Concluso con successo il restauro finanziato dal PNRR: un patrimonio restituito alla comunità e alla bellezza della Tuscia https://www.viterbonews24.it/news/grotte-di-castro-feste Vai su Facebook

Un altro bene confiscato viene restituito alla comunità: nasce la Casa delle Associazioni e della Salute a Casapesenna - Casapesenna (CE) – Il 30 ottobre 2025, alle ore 10:30, sarà inaugurata la “Casa delle Associazioni e della Salute” in via Don Peppe Diana a ... Come scrive ecodicaserta.it

Da bene confiscato abbandonato per 15 anni a luogo di cura e socialità: “Partiamo dalla comunità” - Il Villaggio, realizzato in poco più di un anno con fondi della cooperativa, si articola in tre aree principali. Scrive ilfattoquotidiano.it