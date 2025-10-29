Resta avvolta nel mistero la sorte di Floresha Prengu

Passano i giorni ma di Floresha Prengu, la 35enne di origine albanese, da anni residente a Trento e mamma di due bambine, continuano a non esserci notizie. Oggi è esattamente una settimana che la donna è scomparsa nel nulla.Cos’è successo in sette giorniIl 22 ottobre, infatti, la donna era uscita. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Il principe delle materie prime cipriate. Una composizione moderna, dove la nobiltà del fiore resta intatta, ma si fa più luminosa, pulita, avvolta da che ne esalta la purezza. Un classico che si reinven - facebook.com Vai su Facebook

Unabomber, nessuna corrispondenza dal Dna: il mistero resta irrisolto - Si infittisce il mistero attorno alla figura di Unabomber, l’attentatore che per oltre un decennio, tra il 1994 e il 1996 e poi dal 2000 al 2006, ha seminato terrore nel Nordest italiano con ordigni ... Da rainews.it