Residenze turistiche alberghiere | Sono preferibili ai condhotel

Uno dei temi è la rigenerazione della zona mare costellata di hotel chiusi. Sul tema interviene l’architetto Marco Gaudenzi che sollecita la via delle residenze turistiche alberghiere rispetto ai condhotel (metà albergo e metà residenza). "Le trasformazioni che la norma ha facilitato – scrive l’architetto – sono piú moderne e piú chiare di quelle del cond-hotel che, per facilitare un ammodernamento del settore lo compromettono con il residenziale tradizionale, frazionando la proprietá e lasciando punti irrisolti ad una gestione condominiale incerta e dal futuro contenzioso. La buona prassi che ha proposto Pesaro é una iniziativa a cui stanno guardando con interesse varie realtá urbane in cui il turismo ha rappresentato per molti anni una risorsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

