Report-Garante Sangiuliano mandò i ricorsi a Ghiglia | Caro Agostino non chiediamo favori E lui attivò la segreteria con urgenza

Il 13 ottobre 2024 l’ex ministro Gennaro Sangiuliano scrive ad Agostino Ghiglia, componente del Collegio del Garante per la Privacy in quota Fratelli d’Italia, e gli inoltra i due ricorsi presentati a nome suo e della consorte Federica Corsini sulla vicenda Boccia, cioè gli audio della conversazione per cui Report giovedì scorso è stata multata con 150 mila euro. Nel messaggio, mostrato in anteprima da Report, si legge: “ Buona domenica, caro Agostino. Non chiediamo alcun trattamento di favore, ma solo i diritti di ogni cittadino ». Dopo aver ricevuto il messaggio, Ghiglia coinvolge Cristiana Luciani, che all’epoca faceva parte della sua segreteria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Report-Garante, Sangiuliano mandò i ricorsi a Ghiglia: “Caro Agostino, non chiediamo favori”. E lui attivò la segreteria “con urgenza”

