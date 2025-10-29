Replica La notte nel cuore in streaming puntate del 28 ottobre | Video Mediaset

Nuovo appuntamento stasera martedì 28 ottobre 2025 con la soap turca La notte nel Cuore ( Siyap Kalp ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 83, 84 e 85 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Nuh, sforzandosi di rimanere lucido, va parlare con Hikmet, ma lei nega tutto. Poi, Hikmet va a prendere Harika per andare a trovare Samet. Durante il viaggio, però, qualcosa va storto. Cihan ha un aspro confronto con Nuh e quasi lo uccide, dopo aver scoperto il piano ideato per terrorizzare Hikmet, nel quale è stata coinvolta, senza volerlo, anche Harika. Nuh, accusato da Hikmet, viene arrestato per tentato omicidio nei confronti di Harika. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

