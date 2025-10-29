Renneria Laives sfida Miami nel futuro dell’architettura sostenibile

Nel cuore dell’Alto Adige sta nascendo un nuovo quartiere che attira l’attenzione della comunità architettonica internazionale. Si chiama Renneria ed è un progetto di rigenerazione urbana che ambisce ad unire sostenibilità ambientale, inclusione sociale e innovazione costruttiva. Presentato da poco, il progetto ha subito acceso l’interesse del mondo dell’architettura. Dalle pagine di World Architecture Community ed E-Architect fino a Professione Architetto, Renneria è già diventato un caso di studio internazionale. Designboom, rivista di design più seguita al mondo, parla di “un masterplan plasmato dall’agricoltura in un villaggio compatto tra le Dolomiti”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

