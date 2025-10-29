Renate Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la sfida del Secondo Turno di Coppa Italia Serie C

Renate Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida, valida per il Secondo Turno di Coppa Italia Serie C 202526. Obiettivo riscatto, in un palcoscenico diverso. La Juventus Next Gen accantona momentaneamente il campionato e si tuffa nella Coppa Italia Serie C. I bianconeri saranno di scena in Lombardia per affrontare il Renate nel Secondo Turno. Una sfida secca, da dentro o fuori, per provare a ritrovare il sorriso dopo un periodo difficile. Sfida secca in Coppa: chi vince va avanti. L’appuntamento è per domani, mercoledì 29 ottobre, alle ore 15:00, allo Stadio “Mino Favini” di Meda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Renate Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida del Secondo Turno di Coppa Italia Serie C

