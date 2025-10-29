Renate Juventus Next Gen LIVE | Sacchini sostituisce Brambilla in panchina quante sorprese di formazione! Spazio a molti giovani…
Renate Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo turno di Coppa Italia Serie C. La Juventus Next Gen affronta fuori casa il Renate nella gara secca valida per il secondo turno di Coppa Italia Serie C. segue LIVE il match. Renate Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 15:00 Migliore in campo Juventus Next Gen: a fine partita. Renate Juventus Next Gen 0-0: risultato e tabellino. Reti: Renate: In attesa delle formazioni ufficiali Juventus Next Gen (3-4-2-1): Scaglia S.; Perotti, Martinez, Van Aarle; Turco, Mazur, Ngana, Puczka; Crapisto, Anghelé; Pugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Juventus Next Gen a Renate: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming la Coppa Italia Vai su Facebook
Juventus #NextGen a Renate: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming la #CoppaItalia - X Vai su X
Juventus Next Gen a Renate: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming la Coppa Italia - La Juve Next Gen torna in campo per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C (dopo aver battuto il Novara ad agosto), impegnata in trasferta contro il Renate. Da tuttosport.com
Juventus Next Gen a Renate: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia - La Juve Next Gen torna in campo per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C, impegnata in trasferta contro il Renate. Lo riporta tuttosport.com
Juventus Next Gen, col Renate in panchina ci sarà Sacchini. Terni con Brambilla - Novità in vista del match delle 15 fra Renate e Juventus Next Gen, match del secondo turno di Coppa Italia di Serie C. Come scrive tuttomercatoweb.com