Renate Juventus Next Gen 1-1 LIVE | Pugno risponde a Bonetti la gara proseguirà ai calci di rigore!

Juventusnews24.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Renate Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo turno di Coppa Italia Serie C. La Juventus Next Gen affronta fuori casa il Renate nella gara secca valida per il secondo turno di Coppa Italia Serie C. segue LIVE il match. Renate Juventus Next Gen 1-1: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Renate Juventus Next Gen. 17? GOL BONETTI – Il Renate passa con la rete dell’ex, Andrea Bonetti. Juventus sotto dopo un quarto d’ora di partita. 34? GOL PUGNO – Pareggiano i bianconeri! A segno Diego Pugno, che riequilibra l’incontro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

renate juventus next gen 1 1 live pugno risponde a bonetti la gara proseguir224 ai calci di rigore

© Juventusnews24.com - Renate Juventus Next Gen 1-1 LIVE: Pugno risponde a Bonetti, la gara proseguirà ai calci di rigore!

Approfondisci con queste news

renate juventus next genJuventus Next Gen a Renate: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming la Coppa Italia - La Juve Next Gen torna in campo per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C (dopo aver battuto il Novara ad agosto), impegnata in trasferta contro il Renate. Segnala tuttosport.com

renate juventus next genJuventus Next Gen a Renate: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia - La Juve Next Gen torna in campo per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C, impegnata in trasferta contro il Renate. Riporta tuttosport.com

renate juventus next genRenate-Juventus Next Gen: diretta live e risultato in tempo reale - Juventus Next Gen di mercoledì 29 ottobre 2025: formazioni e tabellino. Secondo calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Renate Juventus Next Gen