Renate Juventus Next Gen 1-1 LIVE | Pugno risponde a Bonetti la gara proseguirà ai calci di rigore!
Renate Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo turno di Coppa Italia Serie C. La Juventus Next Gen affronta fuori casa il Renate nella gara secca valida per il secondo turno di Coppa Italia Serie C. segue LIVE il match. Renate Juventus Next Gen 1-1: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Renate Juventus Next Gen. 17? GOL BONETTI – Il Renate passa con la rete dell’ex, Andrea Bonetti. Juventus sotto dopo un quarto d’ora di partita. 34? GOL PUGNO – Pareggiano i bianconeri! A segno Diego Pugno, che riequilibra l’incontro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
