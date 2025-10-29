Release party - Caldo cotone di Marea

Baritoday.it | 29 ott 2025

RELEASE PARTY — “CALDO COTONE” di MAREADopo il singolo “Appuntamento”, Marea torna con il suo primo EP “Caldo cotone”, in uscita il 7 novembre per Dischi Uappissimi: un viaggio tra amore e distacco, fragilità e rinascita.Cinque brani che profumano di sincerità, pianoforte e mare in tempesta, dove. 🔗 Leggi su Baritoday.it

