Rejoice & friends - 140 voci in concerto
Un'onda sonora di speranza e gioia si riverserà sull'Auditorium di Milano in Largo Mahler, Sabato 29 Novembre 2025, alle ore 20:45. Sarà un'esplosione di ritmo, soul ed energia con i leggendari Rejoice Gospel Choir e la direzione carismatica e funambolica del Maestro Gianluca Sambataro.REJOICE &. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Rejoice in Praise Vai su Facebook
Friends fans rejoice as musical based on iconic sitcom comes to UK after Matthew Perry's death - Friends fans have exploded with joy as a stage version of the iconic show is to transfer to the UK. Secondo mirror.co.uk