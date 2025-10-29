Regolamento del verde privato Fantini | Niente nuovi obblighi o costi ma semplificazioni

Ilpiacenza.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«C’è stato un fraintendimento che ha generato polemiche. Le regole per il verde privato esistono già, ma sono contenute nel Regolamento Edilizio che prevede autorizzazioni, obblighi e sanzioni anche per gli interventi su alberi o giardini. Quello che stiamo facendo oggi non è introdurre nuovi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

regolamento verde privato fantiniRegolamento del verde privato, Fantini: «Niente nuovi obblighi o costi, ma semplificazioni» - L’assessore all’urbanistica spiega le intenzioni dell'ente: «Il privato deve “monetizzare” il Comune solo ed esclusivamente se non effettua la compensazione dell’albero vivo eliminato. Si legge su ilpiacenza.it

“Il nuovo Regolamento del verde non non introduce vincoli, ma toglie complessità” - per voce dell'assessora all'Urbanistica comunale Adriana Fantini - Lo riporta piacenzasera.it

Verde, il nuovo regolamento divide - Tradotto: l’approvazione del nuovo regolamento del verde sarà meno semplice del previsto vista la differenza ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Regolamento Verde Privato Fantini