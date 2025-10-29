Regione | è il parmigiano Pietro Vignali il consigliere con il tasso di preferenza più alto
È il parmigiano Pietro Vignali, consigliere regionale di Forza Italia, il candidato che ha ottenuto il più alto tasso di preferenza di tutti i cinquanta consiglieri eletti all'interno dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, oltre che dei consiglieri eletti negli ultimi 20 anni in Regione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
