Regione | è il parmigiano Pietro Vignali il consigliere con il tasso di preferenza più alto

È il parmigiano Pietro Vignali, consigliere regionale di Forza Italia, il candidato che ha ottenuto il più alto tasso di preferenza di tutti i cinquanta consiglieri eletti all'interno dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, oltre che dei consiglieri eletti negli ultimi 20 anni in Regione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

