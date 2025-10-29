Regionali Errico FI | Record turistico storico per il Sannio ma serve una strategia regionale

Tempo di lettura: 2 minuti “Accolgo positivamente il record di presenze turistiche 2024 attestato da Eurostat con 130mila pernottamenti registrati nelle strutture ricettive della provincia di Benevento. È un primato storico, che segna l’incremento più alto d’Italia rispetto all’anno precedente, e rappresenta un segnale inequivocabile della forza e dell’attrattività del nostro territorio”. Lo dichiara in una nota stampa Fernando Errico, candidato al Consiglio Regionale della Campania nella lista di Forza Italia. Errico sottolinea però come “questi numeri in crescita resteranno tali solo se supportati da una strategia regionale mirata alla promozione turistica e territoriale, capace di valorizzare la terra di Padre Pio, l’Arco di Traiano e i grandi parchi naturali che arricchiscono il nostro Sannio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, Errico (FI): “Record turistico storico per il Sannio, ma serve una strategia regionale”

Leggi anche questi approfondimenti

Regionali Campania, Davide D'Errico scende in campo con Fico e presenta il “Manifesto dei giovani e del lavoro” Vita Web Tv #davidederrico #giovani #lavoro Vai su Facebook

Regionali, Fernando Errico (FI): “Pronto soccorso, ancora troppe attese, la sanità resti priorità assoluta” - «Al Pronto soccorso di Benevento circa il 50% degli accessi sarebbe evitabile, mentre un paziente su quattro è costretto ad aspettare tempi molto lunghi per essere visitato». Scrive ntr24.tv

Regionali Campania, Davide D’Errico scende in campo con Fico - «C’è una nuova generazione che ha deciso di restare qui, combattere e costruire un mondo nuovo e migliore, nonostante la politica li ignorasse. Come scrive napolivillage.com