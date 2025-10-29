Regionali Campania Martusciello di Forza Italia invitato all'evento di Roberto Fico | Non sanno chi chiamano
Telefonata al segretario di Forza Italia in Campania per invitarlo all'apertura della campagna elettorale dell'avversario. E lui trasforma il fatto in un video-sfottò. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
[ARTICOLO] Regionali Campania. Possibile il voto disgiunto Boccia-Sangiuliano per chi crede nel vero amore - LEGGI L'ARTICOLO di @Davide Paolino Vai su Facebook
#intanto Regionali Campania, la rivelazione di Boccia: “Il Pd mi ha chiesto di candidarmi, ho le prove” - X Vai su X
Regionali Campania, Martusciello di Forza Italia invitato all’evento di Roberto Fico: “Non sanno chi chiamano” - Telefonata al segretario di Forza Italia in Campania per invitarlo all'apertura della campagna elettorale dell'avversario ... Si legge su fanpage.it
Martusciello, capilista dimostrano nuovo volto Forza Italia - Sono espressione della società civile, giovani e professionisti che non chiedono nulla alla politica, ma vogliono dare il proprio contribut ... ansa.it scrive
Regionali Campania, Martusciello: “i nostri capilista dimostrano il nuovo volto di Forza Italia” - Sono espressione della società civile, giovani e professionisti che non chiedono nulla alla politica, ma vogliono dare il proprio contribut ... Segnala strettoweb.com