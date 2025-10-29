Regionali Campania Martusciello di Forza Italia invitato all'evento di Roberto Fico | Non sanno chi chiamano

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Telefonata al segretario di Forza Italia in Campania per invitarlo all'apertura della campagna elettorale dell'avversario. E lui trasforma il fatto in un video-sfottò. 🔗 Leggi su Fanpage.it

regionali campania martusciello forzaRegionali Campania, Martusciello di Forza Italia invitato all’evento di Roberto Fico: “Non sanno chi chiamano” - Telefonata al segretario di Forza Italia in Campania per invitarlo all'apertura della campagna elettorale dell'avversario ... Si legge su fanpage.it

regionali campania martusciello forzaMartusciello, capilista dimostrano nuovo volto Forza Italia - Sono espressione della società civile, giovani e professionisti che non chiedono nulla alla politica, ma vogliono dare il proprio contribut ... ansa.it scrive

Regionali Campania, Martusciello: “i nostri capilista dimostrano il nuovo volto di Forza Italia” - Sono espressione della società civile, giovani e professionisti che non chiedono nulla alla politica, ma vogliono dare il proprio contribut ... Segnala strettoweb.com

