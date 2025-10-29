Regionali Campania Fico | Siamo uniti qui non si passa

“C’è una coalizione che sta lavorando insieme, che in pochi giorni riempie un teatro, siamo uniti e vogliamo vincere in Campania anche per dare un segnale al governo Meloni per il 2027?. Lo ha detto Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania, che ha incontrato i partiti della coalizione al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare a Napoli. “Il codice etico è stato applicato e rispettato. Tutte le persone che dovevano restare fuori dalle liste sono rimaste fuori”, ha aggiunto Fico. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

