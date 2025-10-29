Regionali Campania Fico | Siamo uniti qui non si passa

“C’è una coalizione che sta lavorando insieme, che in pochi giorni riempie un teatro, siamo uniti e vogliamo vincere in Campania anche per dare un segnale al governo Meloni per il 2027?. Lo ha detto Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania, che ha incontrato i partiti della coalizione al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare a Napoli. “Il codice etico è stato applicato e rispettato. Tutte le persone che dovevano restare fuori dalle liste sono rimaste fuori”, ha aggiunto Fico. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regionali Campania, Fico: "Siamo uniti, qui non si passa"

Approfondisci con queste news

[ARTICOLO] Regionali Campania. Possibile il voto disgiunto Boccia-Sangiuliano per chi crede nel vero amore - LEGGI L'ARTICOLO di @Davide Paolino Vai su Facebook

#intanto Regionali Campania, la rivelazione di Boccia: “Il Pd mi ha chiesto di candidarmi, ho le prove” - X Vai su X

Regionali Campania, Fico: «Dialogo con De Luca è costruzione, ascolto e condivisione“» - «La notizia più importante stasera è che c'è una coalizione che lavora insieme e che in pochi giorni riempie un teatro come il Mediterraneo. Da ilmattino.it

Elezioni Regionali, Roberto Fico: «Andiamo a vincere le elezioni in Campania» - Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della regione Campania, si è esposto sugli esiti delle elezioni regionali in programma alla fine del mese ... ilmattino.it scrive

Regionali Campania, Fico: "Siamo uniti, qui non si passa" - (LaPresse) "C'è una coalizione che sta lavorando insieme, che in pochi giorni riempie un teatro, siamo uniti e vogliamo vincere in Campania anche ... Segnala stream24.ilsole24ore.com