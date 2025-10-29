Regime forfettario 2026 | nuove condizioni di accesso e regole

Disciplinato dalla Legge numero 1902014 il regime forfettario risponde alla necessità di semplificare le modalità di determinazione del reddito e gli adempimenti fiscali e contabili per lavoratori autonomi e imprese di piccole dimensioni. Per preservare la natura stessa del regime forfettario possono accedervi esclusivamente coloro i quali realizzano ricavi o compensi non superiori a 85 mila euro annui e spese non eccedenti i 20 mila euro. Esistono poi tutta una serie di condizioni di esclusione, tra cui figura la percezione, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati non superiori alla soglia ordinaria di 30 mila euro. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

