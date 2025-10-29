Regime forfettario 2026 | nuove condizioni di accesso e regole

Leggioggi.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disciplinato dalla Legge numero 1902014 il regime forfettario risponde alla necessità di semplificare le modalità di determinazione del reddito e gli adempimenti fiscali e contabili per lavoratori autonomi e imprese di piccole dimensioni. Per preservare la natura stessa del regime forfettario possono accedervi esclusivamente coloro i quali realizzano ricavi o compensi non superiori a 85 mila euro annui e spese non eccedenti i 20 mila euro. Esistono poi tutta una serie di condizioni di esclusione, tra cui figura la percezione, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati non superiori alla soglia ordinaria di 30 mila euro. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

regime forfettario 2026 nuove condizioni di accesso e regole

© Leggioggi.it - Regime forfettario 2026: nuove condizioni di accesso e regole

Approfondisci con queste news

regime forfettario 2026 nuoveRegime forfettario per dipendenti con reddito più alto e con l’esclusione dei rimborsi spese - Confermato, anche per il 2026, il reddito più alto per dipendenti e pensionati, che possono, inoltre, beneficiare dell’esclusione dei rimborsi spese. Secondo quifinanza.it

regime forfettario 2026 nuoveLavoro autonomo e dipendente: cosa cambia col nuovo regime forfettario - La Legge di Bilancio 2026 proroga il limite di reddito da lavoro dipendente a 35. Come scrive finanza.com

regime forfettario 2026 nuoveRegime forfettario, come cambia la flat tax nella Legge di Bilancio 2026 - Ecco le novità per il forfettario nella Legge di Bilancio 2026. Da money.it

Cerca Video su questo argomento: Regime Forfettario 2026 Nuove