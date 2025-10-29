Reggio Emilia rapina il Conad con coltello e bastone
Reggio Emilia, 29 ottobre 2025 - Rapinatore solitario in azione, in serata, poco prima della chiusura, al Conad di Baragalla, in via Portella delle Ginestre a Reggio. A una delle casse si è presentato un uomo, con il volto parzialmente coperto, intimando di consegnare il denaro. Armato di coltello e bastone, il malvivente ha arraffato i soldi ed è fuggito con un bottino che dovrebbe ammontare a circa cinquecento euro. Sul posto sono stati subito chiamati i carabinieri, con un equipaggio del 112 diretto al supermercato per raccogliere le prime testimonianze e altre pattuglie a setacciare la zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
