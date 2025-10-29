I carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma hanno arrestato cinque persone ritenute responsabili di associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Le indagini, iniziate nel gennaio del 2024, hanno avuto origine da una segnalazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativa ad un flusso anomalo di scommesse su di un incontro calcistico della categoria Primavera. L’attività investigativa ha permesso di raccogliere gravi elementi in ordine all’esistenza di un’ associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva, promossa e diretta da un arbitro della Sezione di Reggio Calabria delle categorie Primavera, Primavera 2 e Serie C, il quale dirigeva l’arbitraggio di diversi incontri calcistici, in modo da indirizzare il risultato finale e farlo convergere verso gli esiti oggetto di scommesse mirate effettuate dai membri del sodalizio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Reggio Calabria: 5 arresti per associazione a delinquere per frode sportiva