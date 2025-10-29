Reggio Emilia, 28 ottobre 2025 – Giovane, gagliarda e mai doma. È una Reggiana che fa innamorare. E che vince strameritatamente il derby col Modena, facendogli ingoiare il boccone amaro della prima sconfitta in campionato, davanti ai 14.719 del Città del Tricolore. I canarini si presentavano da primi della classe, ma tornano oltre Secchia ‘spennati’ e con le inseguitrici (Palermo e Monza) che accorciano a -1. L’eroe di giornata è il simbolo dell’identità di questa squadra: si chiama Bozzolan ed è uno dei giovani terribili che il ds Fracchiolla ha messo a disposizione di ‘Re Mida’ Dionigi. Raramente abbiamo visto un allenatore ottimizzare così bene quel che passa il convento, perché non va dimenticato che ieri mancavano ancora Rozzio, Girma e Reinhart. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Reggiana, notte magica: vittoria nel derby e prima sconfitta del Modena