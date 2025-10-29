Reggia di Caserta il Lago delle Ninfee torna a incantare i visitatori | FOTO

Splende di nuova luce il Tempio Diruto del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, tornato al suo antico splendore insieme al ricovero dei cigni dopo un accurato intervento di restauro durato circa quattro mesi.Le operazioni, concluse in questi giorni, hanno restituito al pubblico uno dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

