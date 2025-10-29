Reggia di Caserta il Lago delle Ninfee torna a incantare i visitatori | FOTO

Splende di nuova luce il Tempio Diruto del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, tornato al suo antico splendore insieme al ricovero dei cigni dopo un accurato intervento di restauro durato circa quattro mesi.Le operazioni, concluse in questi giorni, hanno restituito al pubblico uno dei.

Il 2 e 4 novembre ingresso gratuito alla Reggia di Caserta per la Domenica al Museo e per l'apertura straordinaria di martedì in occasione della Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate I biglietti ingresso gratuiti saranno disponibili online dal 27 ottobre

Domenica 2 novembre e martedì 4 novembre, sarà possibile visitare gratuitamente la Reggia di Caserta! I biglietti saranno disponibili online su TicketOne dal 27 ottobre.

Reggia di Caserta, al via il restauro del Tempio Diruto - Sono iniziati gli interventi di restauro del Tempio Diruto e del ricovero dei cigni nel laghetto del Giardino Inglese della Reggia di Caserta.

Ruba acqua dalle fontane della Reggia di Caserta, danneggiando l'acquedotto Unesco: arrestato - Non solo ha sottratto l'acqua per irrigare il suo fondo, ma ha lasciato a secco le vasche borboniche.

Reggia di Caserta, ruba l'acqua dalle fontane storiche: l'allaccio abusivo e i fori sul muro di cinta, 145 metri di tubazione verso i suoi campi - Ecco perché: ha danneggiato una vasca borbonica dello storico Acquedotto Carolino (bene tutelato dall'Unesco) realizzando così un ...