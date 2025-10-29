Record di share per Francesca Fagnani | vola la prima puntata di Belve Tutti i dati
Ieri, 28 ottobre 2025, su Rai Due è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Belve. Il programma, condotto da Francesca Fagnani, ha visto tra gli ospiti: Belén Rodriguez, Isabella Rossellini, Rita De Crescenzo e - in veste del tutto inedita e originale - Maria De Filippi. Ma com'è. 🔗 Leggi su Today.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ottimi ascolti per #Quartogrado, il programma condotto da @gianluigi.nuzzi e @alessandra.viero su @rete4 che ieri sera ha segnato il suo record stagionale con 1.290.000 spettatori totali e il 10.3% di share individui. La trasmissione Videonews è leader assol Vai su Facebook
Su #Canale5 ancora un successo per #LaRuotaDellaFortuna: leader dell'access prime-time con 5.211.000 spettatori e il 25.27% di share @uominiedonne record sul target commerciale con il 31.92% di share - X Vai su X
Ascolti tv ieri (28 ottobre): boom storico per Belve, Montalbano vola, batosta enorme per Affari Tuoi - Il commissario Montalbano vince col 16,4% di share, cade Bianca Berlinguer, Le Iene e Floris resistono, Scotti ancora lontano da De Martino: tutti i dati Auditel ... Segnala libero.it
Tutti i record di "Belve", che torna con le trasgressioni di Belen aspettando Maria De Filippi - Sesto anno consecutivo per il programma di Francesca Fagnani, gli ascolti saliti in modo inarrestabile dall'esordio in Rai nel 2021, i "boom" con Fedez, Alessandro Borghi e Jovanotti ... Si legge su msn.com
Francesca Fagnani, lite con la vigilessa che vuole multarla per il parcheggio in Ztl: «Ha dovuto spostare l'auto» - La conduttrice di Belve, la cui nuova edizione sarà presto mandata in onda su Rai 2, è stata paparazzata mentre discuteva animatamente con un'agente della polizia municiale ... Come scrive leggo.it