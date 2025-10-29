Record di share per Francesca Fagnani | vola la prima puntata di Belve Tutti i dati

Ieri, 28 ottobre 2025, su Rai Due è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Belve. Il programma, condotto da Francesca Fagnani, ha visto tra gli ospiti: Belén Rodriguez, Isabella Rossellini, Rita De Crescenzo e - in veste del tutto inedita e originale - Maria De Filippi. Ma com'è. 🔗 Leggi su Today.it