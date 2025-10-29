I tablet hanno da sempre cercato di proporsi come una valida alternativa ai notebook, ma troppo spesso le prestazioni limitate, gli schermi non particolarmente ampi e una sostanziale mancanza di accessori, non hanno mai permesso che diventassero un rischio tangibile. TABWEE, brand del gruppo Blackview, ci riprova con un tablet dalle grandi dimensioni, con una . L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

© Tuttoandroid.net - Recensione Tabwee T60Pro, un tablet che si crede un notebook