Rebecca Lonedo | Voglio farmi amica la maratona verso le Olimpiadi Gli Europei potrebbero servirmi

Rebecca Lonedo è stata ospite dell'ultima puntata di Sprint Zone, trasmissione di approfondimento sull'atletica leggera condotta da Ferdinando Savarese e visibile sul canale Youtube di OA Sport. La 29enne veneta è reduce dalla miglior stagione della carriera, in cui ha deciso di allungare la gittata provando a specializzarsi maggiormente nella Maratona e togliendosi la soddisfazione di ottenere la prima convocazione per un Mondiale arrivando poi ventesima a Tokyo. " Dopo la Maratona dei Mondiali ho fatto due settimane di stacco, anche se non sono andata in vacanza, poi ho avuto anche un impegno con le Fiamme Oro facendo una settimana di aggiornamento.

Ospite di questa puntata è Rebecca Lonedo, maratoneta azzurra classe 1996 di Arzignano (Vicenza), protagonista di una stagione in costante crescita. Dopo un percorso ricco di esperienze nel

