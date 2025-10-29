Realpolitik | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 29 ottobre 2025. Questa sera, mercoledì 29 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Ampio spazio al bilancio dei tre anni del Governo Meloni, al tema caldo dell’emergenza casa e delle polemiche sugli affitti brevi. Inoltre, il racconto di Alessandro Sahebi, giornalista aggredito a Roma per aver indossato una felpa antifascista. 🔗 Leggi su Tpi.it
