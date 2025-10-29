realpolitik stasera intervista a gennaro sangiuliano

Nuovo appuntamento questa sera, mercoledì 29 ottobre, con Realpolitik, il programma di approfondimento condotto da Tommaso Labate, in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 29 ottobre 2025. Nella puntata ampio spazio sarà dedicato al bilancio dei tre anni del Governo Meloni, al tema caldo dell’ emergenza casa e alle polemiche sugli affitti brevi. Tommaso Labate ospiterà anche il racconto di Alessandro Sahebi, il giornalista aggredito a Roma per aver indossato una felpa antifascista. Focus, a seguire, sul caso Sinner, al centro delle recenti polemiche dopo la mancata partecipazione del tennista alla Coppa Davis. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

