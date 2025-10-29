Realpolitik stasera intervista a Gennaro Sangiuliano

Davidemaggio.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento questa sera, mercoledì 29 ottobre, con Realpolitik, il programma di approfondimento condotto da Tommaso Labate, in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 29 ottobre 2025. Nella puntata ampio spazio sarà dedicato al bilancio dei tre anni del Governo Meloni, al tema caldo dell’ emergenza casa e alle polemiche sugli affitti brevi. Tommaso Labate ospiterà anche il racconto di Alessandro Sahebi, il giornalista aggredito a Roma per aver indossato una felpa antifascista. Focus, a seguire, sul caso Sinner, al centro delle recenti polemiche dopo la mancata partecipazione del tennista alla Coppa Davis. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

realpolitik stasera intervista a gennaro sangiuliano

© Davidemaggio.it - Realpolitik, stasera intervista a Gennaro Sangiuliano

Altre letture consigliate

realpolitik stasera intervista gennaroRealpolitik, anticipazioni di stasera 22 ottobre: tra gli ospiti Maurizio Belpietro, Gennaro Sangiuliano e Cecilia Sala - Tra gli ospiti anche: Debora Serracchiani, Giuseppe Provenzano, Vittoria Baldino, Galeazzo Bignami, Riccardo Molinari e ... Segnala corrieredellumbria.it

realpolitik stasera intervista gennaroRealpolitik, le anticipazioni (29 ottobre): emergenza casa, affitti brevi e il governo Meloni - Il programma di attualità condotto da Tommaso Labate farà un bilancio dei tre anni del ... Si legge su msn.com

realpolitik stasera intervista gennaroRealpolitik stasera in tv mercoledì 15 ottobre su Rete 4: ospiti e anticipazioni del programma con Tommaso Labate - Intervista al ministro degli Esteri e Vicepremier Antonio Tajani al centro del nuovo appuntamento di stasera in tv, mercoledì 15 ottobre, con Realpolitik condotto da Tommaso Labate in prima serata su ... Da corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Realpolitik Stasera Intervista Gennaro