Realpolitik stasera intervista a Gennaro Sangiuliano
Nuovo appuntamento questa sera, mercoledì 29 ottobre, con Realpolitik, il programma di approfondimento condotto da Tommaso Labate, in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 29 ottobre 2025. Nella puntata ampio spazio sarà dedicato al bilancio dei tre anni del Governo Meloni, al tema caldo dell’ emergenza casa e alle polemiche sugli affitti brevi. Tommaso Labate ospiterà anche il racconto di Alessandro Sahebi, il giornalista aggredito a Roma per aver indossato una felpa antifascista. Focus, a seguire, sul caso Sinner, al centro delle recenti polemiche dopo la mancata partecipazione del tennista alla Coppa Davis. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Altre letture consigliate
Politica, retroscena e dibattiti. Tommaso Labate ci guida nella “Realpolitik”, stasera in prima serata su #Rete4 Vai su Facebook
Ci vediamo a $Realpolitik, in diretta dalle . su , con @Tommasolabate Parleremo di Trump e $NoKingsDay. Vi aspetto! @RealPolitikR4 - X Vai su X
Realpolitik, anticipazioni di stasera 22 ottobre: tra gli ospiti Maurizio Belpietro, Gennaro Sangiuliano e Cecilia Sala - Tra gli ospiti anche: Debora Serracchiani, Giuseppe Provenzano, Vittoria Baldino, Galeazzo Bignami, Riccardo Molinari e ... Segnala corrieredellumbria.it
Realpolitik, le anticipazioni (29 ottobre): emergenza casa, affitti brevi e il governo Meloni - Il programma di attualità condotto da Tommaso Labate farà un bilancio dei tre anni del ... Si legge su msn.com
Realpolitik stasera in tv mercoledì 15 ottobre su Rete 4: ospiti e anticipazioni del programma con Tommaso Labate - Intervista al ministro degli Esteri e Vicepremier Antonio Tajani al centro del nuovo appuntamento di stasera in tv, mercoledì 15 ottobre, con Realpolitik condotto da Tommaso Labate in prima serata su ... Da corrieredellumbria.it